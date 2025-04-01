Путин встретился с президентом Республики Сербской Додиком

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Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча состоялась в Сенатском дворце. Главы государств обменялись рукопожатиями, после чего Путин заявил, что рад видеть главу республики в Москве.

Додик прибыл в Россию 31 марта, о чем сообщил в социальной сети X. Он рассказал, что каждый его визит в Москву начинается с посещения памятника Неизвестному Солдату, чтобы отдать дань памяти 28 миллионов русских, погибших в годы Второй мировой войны.

Также президент республики отметил, что по приглашению Путина посетит Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы.

Летом 2023 года прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения против Додика, которые заключались в том, что он подписал указ, который утвердил закон, принятый парламентом Республики Сербской.

Закон признал недействительными решения конституционного суда БиГ на территории республики. Таким образом, Додик не выполнил требования неутвержденного ООН Высокого представителя Боснии и Герцеговины Кристиана Шмидта.

В связи с этим в конце февраля этого года суд БиГ приговорил Додика к одному году лишения свободы. Помимо этого, ему в течение шести лет запрещено занимать государственные и муниципальные должности за неподчинение Шмидту.

В свою очередь, Кремль осудил этот приговор и заявил, что решение суда носит политический характер. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин неоднократно проводил встречи с Додиком и высоко ценит доверительные рабочие отношения с ним и "исторические братские отношения между россиянами и сербами".