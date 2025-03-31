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31 марта президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в российскую столицу и традиционно начал свой визит с посещения Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом он сообщил в соцсети X.

"Я прибыл в Москву. Каждый мой визит сюда начинается с посещения памятника Неизвестному Солдату, чтобы отдать дань памяти 28 миллионов русских, погибших в годы Второй мировой войны", – написал Додик.

Кроме того, он добавил, что снова посетит Москву по приглашению Владимира Путина 9 мая.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что Россия была вынуждена начать СВО, так как она вызвана не конфликтом России и Украины, а попытками Запада использовать РФ для раздувания конфликта. По словам Додика, РФ была вынуждена начать проведение СВО в борьбе за безопасность. Республика Сербская, в свою очередь, не согласна с подходом Запада в вопросе украинского конфликта.