16:32
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин обсудил новые меры противодействия угрозам в сфере внутренней безопасности России в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщает Life.ru.
"В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности", – заявил президент России, после чего предоставил слово главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Также в совещании в формате видеоконференции приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпред президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
24 марта Владимир Путин провел экстренное совещание с членами Совета безопасности, на котором Сергей Шойгу доложил о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, в том числе об усилиях военных, направленных на оказание гуманитарной помощи.
Путин обсудил с Совбезом меры противодействия угрозам в сфере внутренней безопасности
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