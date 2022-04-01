Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу из западных стран продуктов

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что можно расширить перечень запрещенных к ввозу из недружественных стран Запада продуктов, который существует с 2014 года.

"Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем (хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещенных к ввозу продуктов можно еще и расширить)", – написал Медведев в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что российское продовольствие является "тихим, но грозным оружием", поскольку от его экспорта зависят многие страны. По словам Медведева, в настоящее время Россия является крупнейшим производителем зерновых, наряду с Индией и Китаем

"Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран", – добавил замглавы Совбеза РФ.

По словам Медведева, экспорт российской сельхозпродукции превышает экспорт вооружений, он принес свыше 37 миллиардов долларов в прошлом году.

Ранее Владимир Путин заявил, что санкционная политика западных стран, направленная против России, обладает всеми признаками агрессии. По словам президента РФ, вся "словесная мишура" Запада о политкорректности и свободе слова мгновенно пропала. Путин добавил, что против России организована беспрецедентная информационная кампания.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

