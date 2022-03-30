Путин исключил 4 экспертов из научного совета при Совбезе РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности России четырех экспертов. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Документ датирован 28 марта 2022 года.

"Внести в состав научного совета при совете безопасности изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А. Н., Рогова С. М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в тексте указа.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на указ от 11 мая 2021 года, речь идет о директоре Института Европы Алексее Громыко, директоре центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александре Никитине, научном руководителе и главном научном сотруднике Института США и Канады РАН Сергее Рогове и Александре Панове.

Ранее сообщалось, что 24 марта президент РФ провел экстренное совещание с членами Совета безопасности, на котором Сергей Шойгу доложил о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, в том числе об усилиях военных, направленных на оказание гуманитарной помощи.