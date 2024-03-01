01 марта, 14:56Политика
Путин сменил постпреда России при ВТО
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ, согласно которому Дмитрий Лякишев освобождается от должности постоянного представителя России при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Указ вступил в силу со дня подписания. На должность постпреда РФ при ВТО назначен Николай Платонов, документ также подписан и опубликован.
Ранее сообщалось, что российский лидер назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов РФ. Согласно документу, ему также присвоили звание генерал-майора внутренней службы.
До этого глава государства назначил Алексея Островского на должность гендиректора МИД РФ. До этого пост занимал Сергей Вязалов, ушедший по причине смены работы.
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