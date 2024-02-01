Орден Александра Невского может присуждаться посмертно

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Награждать орденом Александра Невского теперь могут посмертно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, орден присуждают за особые отличия при выполнении задач в боевых условиях и вклад в укрепление обороноспособности страны. Он представляет собой покрытый рубиновой эмалью позолоченный четырехконечный прямой крест с расширяющимися концами. На оборотной стороне знака рельефными прямыми буквами написан девиз ордена: "За труды и Отечество".

Ранее Путин учредил орден "За доблестный труд". Решение принято в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ. Также глава государства постановил утвердить прилагаемые статут, описание и рисунок ордена.

Также президент подписал указ об учреждении нового почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления РФ". В частности, звания будут удостаивать за личные заслуги в развитии этой отрасли, решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований, а также реализации некоторых государственных полномочий.

Путин вручил государственные премии и золотые медали Героя Труда 12 июня