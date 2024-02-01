Фото: kremlin.ru

Владимир Путин учредил орден "За доблестный труд". Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе уточняется, что решение принято в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ. Также глава государства постановил утвердить прилагаемые статут, описание и рисунок ордена.



Фото: publication.pravo.gov.ru

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин подписал указ об учреждении нового почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления РФ". В частности, званием будут удостаивать за личные заслуги в развитии этой отрасли, решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований, а также реализации некоторых государственных полномочий.

Между тем заместитель председателя комитета по защите семьи Виталий Милонов предложил учредить государственную премию имени российского музыканта Егора Летова для патриотических певцов.

Милонов обратил внимание, что Летов всегда отличался своей патриотической позицией и выступал против западных ценностей, которые разрушали русскую культуру.

Путин вручил государственные премии и золотые медали Героя Труда 12 июня