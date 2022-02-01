Визит президента Бразилии в РФ находится в стадии проработки – Песков

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Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в РФ пока находится в стадии подготовки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российско-бразильские контакты прорабатываются.

"После того как мы точно назначим даты, мы сделаем официальное сообщение вместе с нашими бразильскими партнерами", – пообещал представитель Кремля, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Болсонару принял приглашение Владимира Путина посетить РФ. Бразильский лидер заявил, что планирует сделать это в первом квартале 2022 года. Он также выразил уверенность, что визит в Москву откроет много возможностей для его страны.

Издание Folha de Sao Paulo сообщило, что Вашингтон оказывает давление на правительство Бразилии, чтобы добиться отмены поездки президента страны в Россию.

Отмечалось, что якобы в ходе разговора с министром иностранных дел Карлосом Франсас госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Москву может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону РФ в конфликте.