Путин поручил рассмотреть освобождение подростков от уголовки по примирению сторон

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Рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности после примирения с потерпевшими поручил президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте Кремля.

"Совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности после примирения с потерпевшими. При необходимости предоставить предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере", – отмечено в поручении.

Ранее Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека. Сделать это нужно до 1 июня 2021 года, представив при необходимости предложения.