Путин распорядился проработать вопрос о российском суде по правам человека

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека. Сделать это нужно до 1 июня 2021 года, представив при необходимости предложения.
Такое поручение российский лидер дал Верховному суду РФ совместно с министерством юстиции.
Также Путин поручил подготовить разъяснения по итогам обобщения судебной практики по делам, связанным с нарушениями законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях.
Кроме того, президент поручил суду проанализировать совместно с Генпрокуратурой практику применения статьи "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по указанной статье.
Также президент поручил Генпрокуратуре проверить озвученные правозащитниками 10 декабря 2020 года данные о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел. Отчет также должен быть подготовлен до 1 июня. Ответственным в этом вопросе глава государства назначил генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшемся 10 декабря, Владимир Путин поддержал идею создания Российского суда по правам человека. Тогда он предложил проработать идею с учетом финансирования и изменения определенных систем.
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