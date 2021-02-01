Путин поручил проработать дополнительные требования к зарубежным IT-компаниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил подготовить предложения о дополнительных требованиях к зарубежным технологическим компаниям, которые работают в Сети. Об этом говорится на сайте Кремля.

Президент РФ распорядился, чтобы IT-компании также открыли свои представительства на территории России. Соответствующие поручение Путин отдал после заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Администрация главы государства подготовит вместе с российским правительством перечень предложений, касающихся дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям. "Сделать это предписано до 1 августа 2021 года", – говорится в сообщении.

Ранее представителей Tik-Tok, Facebook и Telegram вызвали в Роскомнадзор.

