Путин наградил орденами двух российских дипломатов и гражданина ФРГ

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Президент России Владимир Путин присвоил госнаграды двум дипломатам. Орден также получил гражданин ФРГ. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Так, Орден дружбы получили посол России в Канаде Олег Степанов и гражданин Германии Хельмут Хан. Последний является председателем общественной организации Форум имени Р. Коха и И.И. Мечникова.

В свою очередь еще один российский дипломат – заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев – получил Орден почета.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить размер поощрения к ордену "Родительская слава". Он отметил, что сейчас орден может получить семья с семью и более детьми. При этом сумма поощрения составляет 100 000 рублей. По словам Орлова, размер выплаты не менялся на протяжении почти девяти лет, несмотря на инфляцию и изменения курса рубля.