Патриарх Кирилл награжден орденом Андрея Первозванного

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Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Андрея Первозванного. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)", – говорится в указе.

Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля.

20 ноября патриарху Кириллу исполнилось 75 лет.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что войны XX века и другие испытания посланы России богом в наказание. Он подчеркнул, что страна проходит испытания, потому что отступилась от господа.

В мае патриарх Кирилл призвал женщин отказываться от абортов и передавать детей церкви. По его словам, священнослужители смогут воспитать и вырастить ребенка, при этом его общение с матерью ограничено не будет.