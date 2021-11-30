Режиссера Владимира Наумова похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Похороны режиссера Владимира Наумова пройдут 2 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"Прощание пройдет в кругу семьи по желанию близких", – сообщил ответственный секретарь союза.

Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов скончался 29 ноября. Ему было 93 года.

Наумов родился в 1927 году в Ленинграде (сегодня – Санкт-Петербург). В 1953 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Савченко.

В числе наиболее известных работ режиссера такие картины, как "Тегеран-43" и "Бег". Также он выступал продюсером фильмов "Джоконда на асфальте", "Сказка о царе Салтане", "Часы без стрелок" и других.