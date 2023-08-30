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Церемония прощания с режиссером Глебом Панфиловым. Прямой эфир


На Новодевичьем кладбище проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссером Глебом Панфиловым. Проститься пришли родные, друзья и коллеги. Глеб Панфилов будет похоронен рядом со своей супругой, актрисой театра и кино, народной артисткой СССР Инной Чуриковой.

Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни 26 августа после продолжительной болезни.

Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близким режиссера. Президент отметил, что Глеб Панфилов был одним из выдающихся мастеров современности.

Режиссер Никита Михалков в беседе с журналистами рассказал о своем опыте работы с Глебом Панфиловым. Михалков сказал, что Панфилов был новатором и обладал тончайшим чувством юмора и парадоксальным мышлением.

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