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Культура

10:55

Скончался индийский актер Риши Капур

утраты культура

Фото: AP Photo /Rafiq Maqbool

В Мумбаи умер индийский актер Риши Капур, сообщает "Газета.ру". Болливудской звезде было 67 лет. Он был болен раком.

В сентябре прошлого года актер вернулся в Индию, пройдя лечение в США. В феврале его дважды госпитализировали из-за проблем со здоровьем.

Риши Капур – сын актера и режиссера Раджа Капура, многие члены семьи которого снимались в Болливуде.

Первую серьезную роль Капур сыграл в фильме своего отца "Мое имя Клоун". Популярность он получил после фильма "Бобби" (Bobby, 1973), режиссером которого также был Раджа Капур. В том году Капура-младшего признали в Индии актером года.

В России артист знаком по фильмам "Мститель", "Амар, Акбар, Антони", "Любовный недуг", "Чандни", "Слепая любовь" и другим. Он снялся в десятках фильмов, в том числе сделанных в сотрудничестве с советскими режиссерами.

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