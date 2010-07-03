Церемония прощания с Элиной Быстрицкой началась в Москве

В столичном Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой. Проститься с актрисой пришли ее поклонники и коллеги.
Панихида проходит в зрительном зале. После ее окончания на Новодевичьем кладбище состоятся отпевание и похороны.
Быстрицкой не стало 26 апреля. Ей был 91 год. В Малом театре, где актриса работала с 1958 года, рассказали, что в последнее время она тяжело болела.
Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. В годы войны она вместе с семьей оказалась в Астрахани, где училась на курсах медсестер. С 13 лет будущая актриса работала во фронтовом передвижном эвакогоспитале в Сталино (прежнее название Донецка – прим.ред.) санитаркой.
Еще до окончания актерского факультета Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого Быстрицкая начала сниматься в кино. По-настоящему знаменитой ее сделала роль Аксиньи в фильме "Тихий Дон". За свою карьеру актриса также снялась в кинолентах "Добровольцы", "Русский сувенир", "Все остается людям", "Негасимое пламя" и других.
Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище
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