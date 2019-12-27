"Современник" перенес начало прощания с Галиной Волчек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Начало прощания с художественным руководителем "Современника" Галиной Волчек перенесено с 11:00 на 09:00 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"29 декабря в 09:00 двери театра откроются для всех желающих проститься с Галиной Волчек. Гражданская панихида закончится в 12:30. Похороны на Новодевичьем кладбище – в 14:00", – говорится в сообщении театра.

В пресс-службе добавили, что в день прощания с 07:00 до 14:00 Чистопрудный бульвар со стороны театра будет закрыт для движения автотранспорта.

Художественный руководитель "Современника" Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Поклонники несут цветы к московскому театру, в фойе театра установлен большой черно-белый портрет Волчек.

24 декабря Галину Волчек госпитализировали в столичную клинику в тяжелом состоянии. У актрисы обнаружили воспаление легких.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.

Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В 1972 году была выбрана труппой художественным руководителем этого театра.

В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по фильмам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".