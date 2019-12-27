"Современник" перенес начало прощания с Галиной Волчек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Начало прощания с художественным руководителем "Современника" Галиной Волчек перенесено с 11:00 на 09:00 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба театра.
"29 декабря в 09:00 двери театра откроются для всех желающих проститься с Галиной Волчек. Гражданская панихида закончится в 12:30. Похороны на Новодевичьем кладбище – в 14:00", – говорится в сообщении театра.
В пресс-службе добавили, что в день прощания с 07:00 до 14:00 Чистопрудный бульвар со стороны театра будет закрыт для движения автотранспорта.
Художественный руководитель "Современника" Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Поклонники несут цветы к московскому театру, в фойе театра установлен большой черно-белый портрет Волчек.
24 декабря Галину Волчек госпитализировали в столичную клинику в тяжелом состоянии. У актрисы обнаружили воспаление легких.
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог Галина Волчек родилась в 1933 году. Окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького.
Вместе с актером Олегом Ефремовым являлась одним из основателей московского театра-студии "Современник". В 1972 году была выбрана труппой художественным руководителем этого театра.
В кино Волчек снималась с 1957 года. Она известна по фильмам "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир", "Осенний марафон", "Уникум".
Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди.1 из 7