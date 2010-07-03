Умер самый старый в мире парикмахер

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Самый старый в мире парикмахер – знаменитый Энтони Манчинелли – скончался в Нью-Йорке. Ему было 108 лет, сообщает "Мир 24".

Имя Манчинелли внесено в Книгу рекордов Гиннесса. По информации издания, рекордсмен умер 25 сентября. При этом он не оставил свою профессию вплоть до июля 2019 года. Тогда самочувствие Манчинелли резко ухудшилось, и его пришлось госпитализировать.

Известно, что будущий парикмахер родился в Италии, однако вскоре переехал в Америку. На протяжении 40 лет он работал в собственном барбершопе "Энтони" и нескольких других салонах.

У легендарного мастера было много клиентов, причем понаблюдать за его виртуозной работой приезжали даже из других стран. У Манчинелли остались 69-летняя супруга, взрослый сын, семеро братьев и сестер.

В июне сообщалось, что в Италии умерла старейшая жительница Европы. Мария-Джузеппина Робуччи ушла из жизни в возрасте 116 лет. У нее было пятеро детей, девять внуков и 16 правнуков. В 2012 году Робуччи получила звание почетного мэра родного города Поджо-Империале.