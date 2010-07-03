Старейшая жительница Европы умерла в Италии

Самая пожилая жительница Европы Мария-Джузеппина Робуччи скончалась на 117-м году жизни. Об этом сообщает агентство АНСА.
"Нам очень жаль. Мы гордимся тем, что она проживала в нашем городе", – приводит агентство слова мэра Альфонсо Д'Алоизио.
Джузеппина Робуччи родилась 20 марта 1903 года. Родителями долгожительницы были Антонио и Мария Микела Робуччи. Женщина пережила две мировые войны.
По информации агентства, в течение нескольких лет она вместе со своим мужем работала в траттории. У них было пятеро детей, девять внуков и 16 правнуков. В 2012 году Робуччи получила звание почетного мэра родного города Поджо-Империале.
В январе нынешнего года скончалась самая пожилая жительница США Лесси Браун в возрасте 114 лет. По оценкам ее семьи, у нее более 50 потомков, включая двух прапраправнуков.
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