В Японии скончался старейший мужчина на Земле

На острове Хоккайдо в возрасте 113 лет скончался Масадзо Нонака, старейший мужчина на Земле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо. Японец скончался в своем доме в поселке Асеро.

Нонака родился в 1905 году. В последние годы проживал вместе с внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. В рейтинге самых пожилых людей Нонака входил в третью десятку, все позиции перед ним принадлежат женщинам. Нонака стал самым старым мужчиной Земли в апреле 2018 года после смерти 113-летнего испанца Франциско Нуньеса Оливеры.

В апреле прошлого года в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница Земли.