Прощание с Юрием Шатуновым. Прямой эфир

На Троекуровском кладбище проходит прощание с певцом Юрием Шатуновым. Поклонники и почитатели творчества музыканта могут посетить зал прощания с 10:00 до 15:00.

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Певец родился в Башкирской АССР в 1973 году. Подростковые годы провел в детдоме. После знакомства с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым началась история музыкальной группы "Ласковый май", самые известные хиты которой – "Белые розы", "Седая ночь", "Лето", "Пусть будет ночь".