Прощание с Ниной Руслановой. Прямой эфир

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Актриса умерла 21 ноября на 76-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Нина Русланова окончила Высшее театральное училище (ныне – институт. – Прим. ред.) имени Щукина (мастерская Веры Львовой и Леонида Шихматова). После чего работала в театрах столицы. Театру имени Вахтангова она посвятила 15 лет жизни.
Зрителям актриса хорошо известна по ролям в фильмах "Короткие встречи", "Мой друг Иван Лапшин", "Афоня", "Не стреляйте в белых лебедей" и другим.
Сергей Собянин выразил слова соболезнования родным и близким актрисы. Мэр также добавил, что Нина Русланова беззаветно служила искусству, была наделена сильным характером и душевной щедростью.
Народный артист России Евгений Стеблов, комментируя смерть актрисы журналистам, признался, что хранит об актрисе самые добрые воспоминания.
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