Прощание с Ниной Руслановой. Прямой эфир

В Центральном доме кинематографистов проходит церемония прощания с актрисой театра и кино, народной артисткой РФ Ниной Руслановой. Проститься пришли близкие люди, друзья и коллеги.

Актриса умерла 21 ноября на 76-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Нина Русланова окончила Высшее театральное училище (ныне – институт. – Прим. ред.) имени Щукина (мастерская Веры Львовой и Леонида Шихматова). После чего работала в театрах столицы. Театру имени Вахтангова она посвятила 15 лет жизни.

Зрителям актриса хорошо известна по ролям в фильмах "Короткие встречи", "Мой друг Иван Лапшин", "Афоня", "Не стреляйте в белых лебедей" и другим.

Сергей Собянин выразил слова соболезнования родным и близким актрисы. Мэр также добавил, что Нина Русланова беззаветно служила искусству, была наделена сильным характером и душевной щедростью.

Народный артист России Евгений Стеблов, комментируя смерть актрисы журналистам, признался, что хранит об актрисе самые добрые воспоминания.