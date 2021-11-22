Прощание с Ниной Руслановой пройдет в Доме кино 24 ноября

Фото: пресс-служба компании Monumental Pictures/ТАСС

Церемония прощания с народной артисткой РФ Ниной Руслановой состоится 24 ноября. Об этом сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

"Прощание пройдет 24-го числа в Доме кино в 11:00", – приводит ее слова РИА Новости.

Похоронят артистку на Троекуровском кладбище Москвы.

Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Актриса воплотила на экране более 140 ролей, наиболее известна по фильмам "Короткие встречи", "Познавая белый свет", "Афоня" и другим. Также Русланова работала в Театре имени Вахтангова и Театре имени Маяковского.

Народный артист России Евгений Стеблов в беседе с RT рассказал, что между ним и Ниной Руслановой были отношения взаимной симпатии, не получившие развития. Он отметил, что хранит об актрисе самые добрые воспоминания.

