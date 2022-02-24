Прощание с Олегом Вавиловым пройдет в Театре Сатиры 28 февраля

Фото: ТАСС/Александр Куров

Церемония прощания с народным артистом РФ Олегом Вавиловым пройдет в Театре Сатиры в понедельник, 28 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прощание с Олегом Михайловичем Вавиловым пройдет 28 февраля в фойе Театра Сатиры с 11:00 до 12:00", – сказали в пресс-службе театра.

Там уточнили, что актера похоронят в тот же день на Троекуровском кладбище.

Олег Вавилов скончался 22 февраля в возрасте 72 лет. Сообщалось, что причиной смерти Вавилова стала продолжительная болезнь, никак не связанная с коронавирусом.

Олег Вавилов родился в 1950 году. Он является выпускником ГИТИСа, учился в мастерской Марины и Василия Орловых. За годы театральной карьеры Вавилов исполнил сотни ролей в лучших театрах СССР и России.

Широкую известность Вавилов получил по роли пана Збышека в популярной советской телепередаче "Кабачок "13 стульев".

