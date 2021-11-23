Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

11:07

Прощание с Валерием Гаркалиным. Прямой эфир

утраты культура Москва онлайн


В учебном театре ГИТИСа проходит церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом России, педагогом Валерием Гаркалиным.

Артист ушел из жизни 20 ноября. Ему было 67 лет. Более месяца Гаркалин боролся с коронавирусной инфекцией.

Валерий Гаркалин хорошо известен зрителям благодаря роли в комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли". На счету актера огромное количество ролей в кино и театре. За свою карьеру он успел поработать также в Театре Образцова. Первую главную роль актер исполнил в криминальной драме Сергея Бодрова "Катале".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования близким артиста и добавил, что смерть Валерия Гаркалина – невосполнимая утрата, он был харизматичным и талантливым актером, хорошим педагогом.

Министр культуры РФ Ольга Любимова, комментируя смерть артиста журналистам, сказала, что Валерий Гаркалин был благородным человеком и безгранично талантливым актером.

Народная артистка России Мария Аронова призналась СМИ, что Валерий Гаркалин часто рассказывал о своих студентах. Актриса отметила, что Гаркалин был великолепным педагогом.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать