Прощание с Валерием Гаркалиным. Прямой эфир

В учебном театре ГИТИСа проходит церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом России, педагогом Валерием Гаркалиным.

Артист ушел из жизни 20 ноября. Ему было 67 лет. Более месяца Гаркалин боролся с коронавирусной инфекцией.

Валерий Гаркалин хорошо известен зрителям благодаря роли в комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли". На счету актера огромное количество ролей в кино и театре. За свою карьеру он успел поработать также в Театре Образцова. Первую главную роль актер исполнил в криминальной драме Сергея Бодрова "Катале".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования близким артиста и добавил, что смерть Валерия Гаркалина – невосполнимая утрата, он был харизматичным и талантливым актером, хорошим педагогом.

Министр культуры РФ Ольга Любимова, комментируя смерть артиста журналистам, сказала, что Валерий Гаркалин был благородным человеком и безгранично талантливым актером.

Народная артистка России Мария Аронова призналась СМИ, что Валерий Гаркалин часто рассказывал о своих студентах. Актриса отметила, что Гаркалин был великолепным педагогом.