Прощание с Валерием Гаркалиным. Прямой эфир

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Артист ушел из жизни 20 ноября. Ему было 67 лет. Более месяца Гаркалин боролся с коронавирусной инфекцией.
Валерий Гаркалин хорошо известен зрителям благодаря роли в комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли". На счету актера огромное количество ролей в кино и театре. За свою карьеру он успел поработать также в Театре Образцова. Первую главную роль актер исполнил в криминальной драме Сергея Бодрова "Катале".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования близким артиста и добавил, что смерть Валерия Гаркалина – невосполнимая утрата, он был харизматичным и талантливым актером, хорошим педагогом.
Министр культуры РФ Ольга Любимова, комментируя смерть артиста журналистам, сказала, что Валерий Гаркалин был благородным человеком и безгранично талантливым актером.
Народная артистка России Мария Аронова призналась СМИ, что Валерий Гаркалин часто рассказывал о своих студентах. Актриса отметила, что Гаркалин был великолепным педагогом.
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