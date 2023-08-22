В Москве завершилось прощание с народным артистом РФ Игорем Ясуловичем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московском театре юного зрителя завершилась церемония прощания с народным артистом России Игорем Ясуловичем.

Проститься с актером театра и кино пришли более двухсот человек. Среди них генеральный директор Большого театра Владимир Урин, ректор ВГИКа Владимир Малышев, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, артисты Авангард Леонтьев, Сергей Маковецкий, Лия Ахеджакова, Валерий Баринов, Анатолий Васильев, Борис Щербаков, театральный режиссер Кама Гинкас и другие.

Очередь к гробу Ясуловича растянулась от сцены до фойе театра. Вся сцена была засыпана цветами и венками, принесенными родными, коллегами, друзьями и поклонниками артиста.

После гражданской панихиды состоится отпевание артиста в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове. После прощания будет кремация, а захоронят прах на Новодевичьем кладбище.

Народный артист умер 19 августа в возрасте 81 года. Ясулович дебютировал в кино в 1961 году, снявшись в картине в фильме "Девять дней одного года". На его счету более 320 ролей – преимущественно роли второго плана.

Среди них – "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и другие. Ясулович являлся лауреатом Государственной премии Российской Федерации (2000) и обладателем ордена Почета (2013).

"Тайны кино": Игорь Ясулович