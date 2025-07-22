Прощание с кинорежиссером Юрием Карой. Прямой эфир

В Большом траурном зале ЦКБ № 1 проходит прощание с кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой. Москва онлайн ведет прямую трансляцию с траурной церемонии.

О смерти заслуженного деятеля искусств РФ стало известно 17 июля. Ему было 70 лет.

Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразил Владимир Путин. Президент отметил талант и творческую смелость Юрия Кары, а также его "умение создавать великолепные актерские ансамбли, находить темы, созвучные времени".

За свою карьеру Юрий Кара снял более десяти кинолент. Среди самых ярких его работ – "Завтра была война", криминальная драма "Воры в законе", экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а также биографическая картина "Королев".