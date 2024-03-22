Москва онлайн покажет церемонию прощания с Василием Уткиным

23 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть прощание со спортивным комментатором Василием Уткиным. В этот же день он будет похоронен в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Спортивный журналист и комментатор умер в возрасте 52 лет 19 марта.

Слова соболезнования в связи со смертью Василия Уткина выразили Российский футбольный союз и клубы Российской Премьер-лиги.

Сборная страны почтила память журналиста минутой молчания после окончания ток-шоу в преддверии товарищеского матча против Сербии.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сказал, что Уткин был лучшим в профессии и комментаторский цех осиротел с его уходом.

Смотрите прямую трансляцию 23 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.