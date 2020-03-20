Писателя Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Известного писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве в пятницу, 20 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

О смерти Лимонова стало известно 17 марта – печальную новость сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Писатель скончался в возрасте 77 лет. Официальной причиной смерти названа онкология.

Сообщается, что незадолго до смерти политик заключил договор на издание своей новой книги.

Церемонию прощания с Эдуардом Лимоновым посетили члены семьи, друзья и коллеги по незарегистрированной партии "Другая Россия".

