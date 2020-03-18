Названа официальная причина смерти Лимонова

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Официальной причиной смерти Эдуарда Лимонова названа онкология, передает РИА Новости.

Похороны и прощание будут закрытыми для широкой общественности и СМИ. Таким было его последнее желание, уточняет пресс-служба "Другой России".

Эдуард Лимонов – писатель и политик, родился в 1943 году в Дзержинске Горьковской области. Он основал Национал-большевистскую партию (НБП, запрещена в России), члены которой в июле 2010 года учредили партию "Другая Россия".

Написал более 30 романов, повестей и сборников рассказов. Мировую известность Лимонову принес роман "Это я – Эдичка" 1976 года. Кроме того, он был автором и редактором национал-большевистской газеты "Лимонка".

Писатель скончался 17 марта в больнице в Москве. Столичная комиссия по монументальному искусству готова рассмотреть предложение об увековечивании в городе его памяти.