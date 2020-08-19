В Москве началось прощание с Николаем Губенко

Фото: Агентство «Москва»/Похороны пройдут в этот же день на Кунцевском кладбище в Москве

В театре "Содружество актеров Таганки" началось прощание с народным артистом РСФСР Николаем Губенко, сообщает ТАСС. Актер умер 16 августа на 79-м году жизни.

На входных дверях театра, который он возглавлял, размещен портрет Губенко. На экранах в холле здания демонстрируют отрывки из выступлений артиста. Церемония проходит на Большой сцене театра. Гроб окружен многочисленными венками, в том числе от президента РФ и администрации президента, от коллег из театров Et cetera, "Школа современной пьесы".

Кроме того, участники церемонии соблюдают все необходимые меры предосторожности, связанные с пандемией. На входе у всех, кто пришел проститься с актером, измеряют температуру, а также выдают маски и перчатки. Похороны пройдут в этот же день на Кунцевском кладбище в Москве.

Николай Губенко родился в Одессе 17 августа 1941 года. В 1964 году окончил актерский факультет ВГИКа и был принят в труппу Театра на Таганке.

Его дебют в кино состоялся в фильме "Застава Ильича". С 1987 по 1991 год был главным режиссером Театра на Таганке. Затем возглавил театр "Содружество актеров Таганки", был заместителем председателя Мосгордумы.

Ранее сообщалось, что в столичной комиссии по монументальному искусству готовы поддержать инициативу по установке памятника народному артисту РСФСР Николаю Губенко.