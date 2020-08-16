Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Губенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФР Николая Губенко.

"Нас связывает многолетняя совместная работа. Николай Николаевич был замечательным человеком, соболезную родным и близким. Светлая память", – написал мэр в своем Twitter.

16 августа ушел из жизни народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко. Ему было 78 лет.

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист был основателем и художественный руководителем театра "Содружество актеров Таганки".

Губенко – последний министр культуры СССР, депутат Госдумы (1995–2003) и Мосгордумы (2005–2020).