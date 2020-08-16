Умер Народный артист РСФСР Николай Губенко

Фото: кадр из фильма "Чтобы помнили" (1994–2003), режиссер Леонид Филатов

Умер Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем Twitter.

"Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Мы – мудрого коллегу-депутата", – написал парламентарий.

Он выразил соболезнования семье Губенко. О дате, времени и месте прощания сообщат позже.

Николаю Губенко было 78 лет. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист был основателем и художественный руководителем театра "Содружество актеров Таганки".

Губенко – последний министр культуры СССР, депутат Госдумы (1995–2003) и Мосгордумы (2005–2020).