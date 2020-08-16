В комиссии МГД готовы поддержать установку памятника актеру Николаю Губенко

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В столичной комиссии по монументальному искусству готовы поддержать инициативу по установке памятника народному артисту РСФСР Николаю Губенко, если такое поступит, заявил председатель комиссии Игорь Воскресенский.

"Безусловно, Николай Николаевич внес огромный вклад в русскую, советскую культуру, был министром, актером, и, безусловно, мы поддержим любое предложение с увековечиванием его памяти", – цитирует его Агентство "Москва".

Актер, режиссер и сценарист, художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки", заместитель председателя Московской городской думы Николай Губенко скончался на 79-м году жизни.

Соболезнования выразил Сергей Собянин. Владимир Путин подчеркнул, что российская культура понесла невосполнимую утрату.

"Николай Николаевич Губенко всю свою жизнь преданно служил избранному делу, людям, Отечеству, был человеком удивительного, щедрого таланта, образцом честности и порядочности, искренности и верности своим принципам и в творчестве, и на общественном поприще", – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнил, что дополнительные выборы в Мосгордуму в связи со смертью Губенко проведут в следующем году. Он пояснил, что, по закону, их следует проводить, но в единый день голосования в этом году сделать это уже не удастся.

"Не позволяют сроки назначения, довыборы будут позднее. Единый день голосования – второе воскресенье сентября. Если проводятся в этот год выборы депутатов Госдумы, то в день выборов ГД. В любом случае – в следующем году", – передает его слова РИА Новости.

Губенко родился в Одессе в 1941 году. В 60-х годах он переехал в Москву и поступил на актерский факультет ВГИКа, после окончания был принят в труппу Театра на Таганке. В 1964 году дебютировал в кино в фильме "Застава Ильича".

Губенко – последний министр культуры СССР, депутат Госдумы (1995–2003) и Мосгордумы (2005–2020).