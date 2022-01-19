Церемония прощания с журналистом Михаилом Зеленским. Прямой эфир

11:08
Зеленский скончался 12 января во время отдыха в Доминиканской Республике. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Зеленскому было 46 лет.
Сергей Собянин выразил родным и близким Зеленского слова соболезнования, отметив также, что журналист был талантливым человеком, который вписал в летопись отечественного телевидения яркие страницы.
Журналист Дмитрий Киселев, комментируя смерть коллеги СМИ, рассказал, что Михаил Зеленский был очень обходительным, он никогда не испытывал зависти и заражал оптимизмом.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев признался журналистам, что для него смерть Зеленского стала большим горем, так как они с Михаилом дружили и вместе работали более 20 лет.
Телеведущая Тина Канделаки поделилась в беседе с журналистами своими воспоминаниями о своей учебе с Зеленским в Институте повышения квалификации сотрудников радио и ТВ. Канделаки отметила, что еще тогда поняла, что Зеленский – хороший человек и большой профессионал.
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