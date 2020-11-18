Прощание с Романом Виктюком пройдет 20 ноября

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Прощание с театральным режиссером Романом Виктюком состоится 20 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Театра Романа Виктюка.

"Прощание с Романом Григорьевичем пройдет в 20 ноября в открытом формате", – заявили в культурном учреждении.

Сообщается, что причиной смерти театрального режиссера стала тромбоэмболия. Церемонию прощания проведут в самом театре.

Ранее сообщалось, что похороны Виктюка состоятся во Львове, где он родился.

Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни 17 ноября.

Он родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1956 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. После Виктюк работал в труппе Львовского театра юного зрителя. Там же он поставил свои первые спектакли – "Все это не так просто", "Город без любви", "Дон Жуан".

С 1975 года Виктюк организовывал представления в театрах Москвы. В 1980-е годы он работал в театре-студии "Москворечье" и студии Дома культуры "Знамя революции". Позже он поставил ряд спектаклей в Московском театре "Современник" и в Театре имени Евгения Вахтангова. Одной из наиболее известных его постановок стала "Служанка" по пьесе Жана Жене.

В 1991 году Виктюк создал антрепризу "Театр Романа Виктюка", которая получила государственный статус в 1996 году. Там он ставил такие спектакли, как "Последняя любовь Дон Жуана", "Мастер и Маргарита", "Саломея", "Федра" и "Сергей и Айседора". Всего он поставил более 200 спектаклей за время работы театральным режиссером.