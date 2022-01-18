Москва онлайн покажет прощание с журналистом Михаилом Зеленским

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

19 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть прощание с журналистом Михаилом Зеленским. Оно состоится на Троекуровском кладбище.

Зеленский скончался 12 января во время отдыха в Доминиканской Республике. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Зеленскому было 46 лет.

Смотрите прямую трансляцию 19 января в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.