Ушел из жизни кинопродюсер Михаил Зильберман

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После продолжительной болезни в возрасте 68 лет умер известный кинопродюсер Михаил Зильберман. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов.

Зильберман продюсировал картины "Папа", "Русский бунт" и "Водитель для Веры". Он также являлся членом Союза кинематографистов России.

"(Он) был одним из ведущих продюсеров отечественной киноиндустрии, чьи фильмы были неоднократно отмечены призами самых престижных фестивалей и кинопремий", – сказано в сообщении.

Михаил Зильберман родился в 1952 году в Москве. В 22 года он окончил Московский институт электронного машиностроения, позднее – курсы организаторов кинопроизводства при Госкино СССР.

Он работал на киностудиях и телевидении. Зильберман спродюсировал около 30 фильмов. Также он создал несколько документальных картин о деятелях киноискусства: "Янковский", "Упрямец Хуциев", "Ульянов про Ульянова".