Скончался актер из фильма "Беспечный ездок"

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС/Lionel Hahn

В Америке на 80-м году жизни скончался актер и режиссер Питер Фонда. Об этом пишет журнал People, ссылаясь на заявление его семьи.

"Для нас большое горе поделиться новостью о том, что Питер Фонда скончался", – сообщили близкие актера.

Родственники отмечают, что смерть Фонды была спокойной. Он скончался в своем доме в окружении семьи.

"Официальная причина смерти – дыхательная недостаточность из-за рака легких", – добавили родные.

Питер Фонда был актером, режиссером, продюсером и сценаристом. Известность ему принесли роли в "Беспечном ездоке" и фильме "Страсть Эйн Рэнд". За последнюю Фонда получил премию "Золотой глобус" в 2000 году.

Ранее Союз кинематографистов России сообщил о смерти Романа Леденева. Композитору было 88 лет.