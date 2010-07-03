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02:56

Скончался актер из фильма "Беспечный ездок"

утраты культура за рубежом

02:56

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Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС/Lionel Hahn

В Америке на 80-м году жизни скончался актер и режиссер Питер Фонда. Об этом пишет журнал People, ссылаясь на заявление его семьи.

"Для нас большое горе поделиться новостью о том, что Питер Фонда скончался", – сообщили близкие актера.

Родственники отмечают, что смерть Фонды была спокойной. Он скончался в своем доме в окружении семьи.

"Официальная причина смерти – дыхательная недостаточность из-за рака легких", – добавили родные.

Питер Фонда был актером, режиссером, продюсером и сценаристом. Известность ему принесли роли в "Беспечном ездоке" и фильме "Страсть Эйн Рэнд". За последнюю Фонда получил премию "Золотой глобус" в 2000 году.

Ранее Союз кинематографистов России сообщил о смерти Романа Леденева. Композитору было 88 лет.

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утраты культура за рубежом

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