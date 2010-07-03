Умер композитор Роман Леденев

Композитор Роман Леденев скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Как уточнили в Союзе кинематографистов, народный артист России ушел из жизни 15 августа. Коллеги композитора напомнили, что Леденев был старейшим профессором кафедры сочинения Московской консерватории, "любимым учителем" и авторитетным членом Гильдии композиторов. Ему были "подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка", сказано в сообщении. В Союзе кинематографистов также особо отметили присущее Леденеву "тонкое чувство экрана", которое проявилось в фильмах "Поэма о крыльях", "Странная женщина", "Дядюшкин сон" и "Вся королевская рать".

Роман Леденев известен как автор музыки к балету "Сказка о зеленых шарах" и к дебютным картинам режиссера Ларисы Шепитько – "Зной", "Крылья", "Начало неведомого века". Музыка композитора вошла в репертуар Юрия Башмета, Александра Ведерникова, Владимира Федосеева.