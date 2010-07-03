Скончался актер Валентин Воронин

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Советский и российский актер театра и кино Валентин Воронин скончался в среду, 14 августа в возрасте 78 лет, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как говорится на сайте Свердловского государственного академического театра драмы, где с 1967 года работал Воронин, прощание пройдет 16 августа.

Коллектив театра также выразил соболезнования родным и близким артиста. Воронин получил звание "Народный артист РСФСР" в 1982 году.

Актер является номинантом национальной театральной премии "Золотая маска" за "Лучшую мужскую роль в драматическом театре".