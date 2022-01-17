Прощание с журналистом Зеленским состоится 19 января

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Прощание с журналистом Михаилом Зеленским пройдет 19 января на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВГТРК.

"Гражданская панихида утром 19 января на Троекуровском кладбище. Ритуальный зал", – сказали в медиахолдинге.

Зеленский скончался 12 января во время отдыха в Доминиканской Республике. Журналист попал в местную клинику, но врачи не смогли его спасти. Ему было 46 лет. Позже в российском посольстве сообщили, что причиной смерти Зеленского стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999 году начал работу на телеканале РТР. Он был ведущим программы "Вести", а затем – "Вести Москва".

С 2011 по 2013 год журналист вел ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", а в 2016 году стал ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия Культура". Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".

