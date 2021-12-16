Прощание с Сергеем Соловьевым началось в Москве

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Церемония прощания с кинорежиссером и сценаристом Сергеем Соловьевым началась в церкви Иоанна Богослова в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

На отпевание в храм на Бронной слободе пришли родные, друзья и коллеги постановщика. Похоронят Соловьева на Троекуровском кладбище рядом с родителями и сыном.

Сергей Соловьев скончался 13 декабря в возрасте 77 лет. Соболезнования в связи со смертью режиссера выразил Владимир Путин. Он отметил, что его картины обогатили российский кинематограф и стали символами эпохи.

Соловьев известен как создатель фильмов "Асса", "Сто дней после детства", "Дом под звездным небом" и других. Он был обладателем премий Ленинского комсомола, "Кинотавра", а также награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.