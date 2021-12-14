Собянин выразил соболезнования близким Сергея Соловьева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким российского режиссера Сергея Соловьева. Телеграмма опубликована на портале мэра.

Глава города назвал Соловьева выдающимся режиссером и педагогом. По его словам, он внес большой вклад в развитие отечественного искусства.

"Творческое наследие мастера составляют десятки фильмов – от экранизации классики до культовых картин, поднимавших острые темы современности. В своих шедеврах Сергей Соловьев зажег множество ярких звезд, открыл новые грани таланта признанных актеров", – написал мэр.

Кинопродюсер и режиссер Сергей Соловьев скончался 13 декабря в возрасте 77 лет.

Соловьев известен как создатель фильмов "Асса", "Сто дней после детства", "Дом под звездным небом" и других. Он был обладателем премий Ленинского комсомола, "Кинотавра", а также награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

