В Минкульте назвали смерть Сергея Соловьева огромной потерей

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Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала огромной потерей смерть режиссера Сергея Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграмму Минкультуры РФ.

"Огромной потерей для всех нас стал уход из жизни выдающегося советского и российского кинорежиссера, народного артиста РФ Сергея Александровича Соловьева. Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений", – говорится в сообщении.

Любимова выразила соболезнования родным и близким Соловьева, а также отметила, что память о нем сохранится в профессиональном сообществе и сердцах поклонников.

По словам главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, память о Соловьеве могут увековечить в столице, когда поступят такие предложения.

"Он так много сделал, и кино много снял, и для Союза кинематографистов, и для ВГИКа много сделал, конечно, он, вне всякого сомнения, достоин увековечивания", – сказал он.

Кинопродюсер и режиссер Сергей Соловьев скончался 13 декабря в возрасте 77 лет. О причинах смерти пока не известно.

Соловьев известен как создатель фильмов "Асса", "Сто дней после детства", "Дом под звездным небом" и других. Он был обладателем премий Ленинского комсомола, "Кинотавра", а также награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

