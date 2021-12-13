Умер создатель фильма "Асса" Сергей Соловьев

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Умер создатель и режиссер фильма "Асса", сценарист, кинопродюсер Сергей Соловьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение народного артиста РФ.

"Сергей Александрович умер сегодня, это случилось дома", – сказал собеседник агентства.

О причинах смерти пока не известно. Ему было 77 лет.

Сергей Соловьев известен как создатель фильмов "Асса", "Сто дней после детства", "Дом под звездным небом" и других. Он был обладателем премий Ленинского комсомола, "Кинотавра", а также награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

