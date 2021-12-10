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Культура

19:13

Скончалась первая номинированная на "Оскар" женщина-режиссер Лина Вертмюллер

культура

Фото: АР/Mark Von Holden/Invision

Итальянский режиссер и сценарист Лина Вертмюллер, ставшая первой женщиной, номинированной на премию "Оскар" за лучшую режиссуру, умерла в возрасте 93 лет. Об этом информирует Washington Post.

О причинах и обстоятельствах смерти Вертмюллер не сообщается. Отмечается только, что ее смерть была быстрой.

Лина Вертмюллер родилась в 1928 году. За 50 лет карьеры она сняла около 30 фильмов, многие из которых выделялись острым политическим посылом и эротическим содержанием.

Картина Вертмюллер "Паскуалино "Семь красоток" (1975) в 1977 году была номинирована на "Оскар" за лучшую режиссуру. В 2019 году Вертмюллер была удостоена "Оскара" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

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