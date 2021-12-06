Умер музыкант групп "Сплин" и "Колибри" Олег Эмиров

Фото: facebook.com/oleg.emirov

Умер композитор и музыкант групп "Сплин" и "Колибри" Олег Эмиров. Об этом говорится на официальной странице "Колибри" в Facebook.

Артист ушел из жизни из-за проблем с сердцем. Ему был 51 год.

"У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надежный товарищ", – говорится в сообщении.

Олег Эмиров родился 8 сентября 1970 года в Ленинграде. Окончив музыкальную школу при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова, он стал аранжировщиком и саунд-продюсером телеканала НТВ.

Эмиров написал музыку к передачам "Намедни", "Программа максимум", "Школа злословия", "Большой брат" и другим. Также он создал звуковое оформление российских телеканалов ТНТ, "ТВ Центр" и украинских К1 и К2.

Музыкант принимал участие в создании альбомов "Резонанс. Часть 1" группы "Сплин", "Выше осени" и "Журнал живого" Tequilajazzz.

